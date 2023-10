Zaira Nara descubrió la enfermedad de su hermana por televisión: "No sabía..."

El encargado de contar esta noticia fue Kennys Palacios, quien visitó Intrusos y confesó: "Zai se enteró por… Ella no sabía del todo y se enteró por los medios. Estaba de viaje y no la querían preocupar. La verdad es que no había un diagnóstico concreto". Así, la mano derecha de Wanda Nara se encargó de hablar sobre esta alarmante situación.