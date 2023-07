Vuelve "Art Attack": Disney+ confirmó el lanzamiento de una nueva edición

El primer episodio de Art Attack: Modo Desafío se podrá ver el domingo 23 de julio desde las 19:30 por Disney+. Luego, se estrenará un nuevo capítulo por semana y durante el mismo horario hasta el 8 de octubre.

Algunos de los participantes serán el gamer mexicano Antrax, el tiktoker argentino Franco Ceres, la artista mexicana Dani Hoyos, la artista mexicana Liz Rangel (Craftingeek) y el maquillador mexicano Joo Skellington, demostrando que Disney+ le da más importancia al público centroamericano.

Art Attack Modo Desafío Disney+ Así será el logo de Art Attack: Modo Desafío. Disney+

En cada episodio de la serie, un personaje llamado "Qbeta" entregará al equipo una caja misteriosa con el desafío artístico a realizar. Luego, los participantes deberán poner en práctica sus conocimientos y explorar diferentes técnicas. Deberán pensar creativamente, incursionando en disciplinas tan diversas como el dibujo tradicional, el muralismo, la gastronomía, la fotografía, la escultura y la animación.

Ese domingo 23 de julio también se estrenará en la plataforma Art Attack: Snacks, una serie de 12 cortos al estilo de DYI (do it yourself, en español 'hazlo tú mismo') protagonizada por el mismo elenco. Buscarán alentar a los seguidores a generar sus propias creaciones aplicando las técnicas explicadas en los episodios.