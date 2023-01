Virginia Gallardo y Rocío Marengo tuvieron un polémico cruce por la serie de Ricardo Fort

Ante esto, la mediática y expareja de Eduardo Fort señaló: "Quisieron contar con ella y a mí no me gustó porque los chicos estaban tristes". De esta manera, se genera expectativa con respecto a la serie sobre la vida de Ricardo Fort, ya que habrá que esperar para ver cómo hace Star+ para suplir su ausencia.

Para finalizar, Virginia Gallardo aseguró: "Tengo derecho a estar o no cuando se habla de mi vida. Yo decidí no estar y me banqué todo lo que se dijo". Estas palabras de la modelo se repiten en referencia al pasado, donde había dado la misma justificación, además de explicar que no se debía a un tema de dinero.