Virginia Gallardo: "Es una vergüenza que Lotocki mande a sus dos secuaces, la abogada y su mujer, a defenderlo"

Tuit de Virginia Gallardo tras la muerte de Silvina Luna

Gallardo explotó: "Salí como dice Pamela Sosa a la vereda y tenes todos los medios a tu disposición para explicar que sos inocente de todas estas pérdidas. ¿Qué estás esperando? Si ya la justicia está de tu lado evidentemente".

Además, la bailarina apuntó a todos lo que rodean al falso cirujano por las muertes de Silvina Luna, Mariano Caprarola, Cristian Zárate y Romina Vega y otras víctimas como Stefanía Xipoltakis, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Fran Mariano, entre los casos conocidos. En este sentido apuntó a Favarón: "¿Qué hacías en una intervención medica con barbijo y con un ambo?".

En el ciclo de espectáculos, la actriz reveló que lo que le inyectaba el falso cirujano "tampoco era metacrilato", y agregó: "De hecho en algún momento, porque recordaba charlas viejas, él salió a decir que era subiton”.

En este sentido, la mediática detalló sobre las sustancias prohibidas en su cuerpo: “Nos íbamos enterando ahí. Hablamos de pegamento para caderas, para prótesis dentales, pero metacrilato no. Inclusive en una mediación, la abogada de Lotocki llevó a la única proveedora y me confirma que me estaban mintiendo”.