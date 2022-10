Video Viral de Gran Hermano: La Tora encontró ropa interior sucia y nadie se hizo cargo

"Agüita y jabón, lo limpian y después lo dejan para lavar. No metan algo palometeado" , le dijo La Tora a sus compañeros que estaban almorzando. Luego sujetó el calzón con sus dos manos para extenderlo y mostrar las manchas marrones que tenía la prenda de vestir.

"¿Ese es tuyo? ¿Es de Maxi no?", le preguntó la exdiputada Romina Uhrig a Juliana, quien tiene una relación amorosa con Maximiliano. Como ninguno de sus compañeros se hizo cargo La Tora propuso tirar el calzoncillo a la basura pero Marcos la interrumpió con una singular propuesta.

"Olelo, capaz que no es...", dijo el salteño sugiriendo que podría tratarse de una broma. "Para mí eso es tierra. Me la juego que es barro", agregó Maxi. "Te juro que no es tierra", respondió La Tora. "Hay que prenderlo fuego", propuso Mora.

"Para mí con eso se limpiaron", dijo Romina. "Hay varias palometas juntas ahí", completó La Tora.