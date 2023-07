Una panelista de LAM se agarró "de los pelos" en una mediación con otra famosa

“Yo agarré de los pelos una vez en una mediación, agarré de los pelos a Flavia Palmiero”, reveló y luego reflexionó: “Yo una enferma la verdad, la agarré de los pelos cuando la echó a Barbie de la casa”.

Nazarena Vélez Redes sociales

Explicó que se trató una fiesta “de la gente de la novela que estaba haciendo Barbie, una tira de Quique Estevanez, y Flavia hacía de la mamá de una de las nenas en la ficción”.

Luego contó cómo fue y por qué se enojó tanto: “Fui un animal, porque me acuerdo que Barbie me llama; yo estaba haciendo teatro, tenía 30 mensajes y llamadas perdidas de Barbie, que me dice que estaba caminando sola por Avenida Libertador porque no la dejaron ni tomar remis”.

Pero le sacó dramatismo y contó que ya pasó. “Está todo bien ahora con Flavia. Después de lo de Fabián es como que nos encontramos de otra manera”, concluyó.

En LAM le prepararon una sorpresa a Nazarena Vélez y rompió en llanto

La panelista Nazarena Vélez transitó el día de su cumpleaños trabajando en LAM, pero lejos de ser una fecha feliz, ella contó que “sufre” durante toda la jornada. Con buena intención, desde la producción le prepararon una sorpresa y se quebró en llanto.

García Moritán y Vicuña + Kennys Palacios vs. Guido Záffora - #LAM | Programa completo (25/07/23)

“No solo sos una gran madre, ahora descubrimos que sos una abuela genial”, fue una de las frases que la hizo soltar más lágrimas. Por último, el conductor cerró: “No te voy a hacer hablar, está en un día sensible, ya nos dijo que no le gusta su cumpleaños. Te queremos mucho, me encanta que estés acá. Lo mejor para vos”.