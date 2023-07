En LAM le prepararon una sorpresa a Nazarena Vélez y rompió en llanto.

Nazarena Vélez Redes sociales

En la imagen se pudo ver a sus hijos Chyno Agostini, Barbie Pucheta y Thiago Rodríguez, además de su nieto, su hermana y sus padres. Todo terminó con emoción, pero el conductor entendió que no podía hablar porque estaba envuelta en emoción.

“No solo sos una gran madre, ahora descubrimos que sos una abuela genial”, fue una de las frases que la hizo soltar más lágrimas. Por último, el conductor cerró: “No te voy a hacer hablar, está en un día sensible, ya nos dijo que no le gusta su cumpleaños. Te queremos mucho, me encanta que estés acá. Lo mejor para vos”.

Nazarena Vélez reveló por qué se separó de Daniel Agostini: "Me va a odiar toda la vida"

Nazarena Vélez tuvo siete años de relación con el cantante Daniel Agostini y, luego de haber tenido un hijo, le pusieron fin a su relación. Tiempo después, la panelista contó en LAM el verdadero motivo de su separación y sorprendió a todos.

Uno de los rumores que se hizo presente en esta relación fue sobre una posible infidelidad, por eso la modelo aclaró. “¿Con quién le metiste los cuernos a Agostini?”, le preguntó Ángel de Brito. A lo que Nazarena expresó: “No, no lo cagué nunca. Pero sí me inflé las pelotas y me fui a trabajar”.

“Él era muy machista. De hecho, una vez dio una nota en Clarín y el título era: ‘Soy muy machista’”, expresó Fernanda Iglesias. Fue entonces que Nazarena asintió: “Gracias, Fernanda, me sacaste la presión de tener que decirlo yo. Sí, no le gustaba que yo trabaje”.