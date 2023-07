Tom Holland realizó una alarmante revelación: "Era adicto al alcohol"

En diálogo con Jay Shetty Podcast, Tom Holland comenzó por revelar: " Estoy feliz de decirlo, definitivamente era adicto al alcohol. No le escapo a eso en lo absoluto . Todo en lo que podía pensar era en tomar una copa ". Todo esto generó mucha preocupación entre los fans de Marvel, ya que ninguno siquiera sospechaba.

Además, el protagonista de Spider-Man relató cómo hizo para dejar su adicción: "Es interesante porque no me desperté un día y dije 'voy a dejar de beber'". Por el momento, lleva 18 meses sin tomar una bebida alcohólica, algo que es positivo de cara a su futuro actoral.

Tom Holland The Crowded Room Tom Holland protagoniza The Crowded Room en la actualidad. Redes sociales

Incluso, señaló cuáles son las ventajas de dejar de tomar: "Dormir mejor, manejar mejor los problemas. Las cosas que saldrían mal en el set, que normalmente me molestarían, podía tomarlas con calma. Tenía mucha mejor claridad mental". Así, Tom Holland llevó tranquilidad a sus principales seguidores.

Para finalizar, y tras el lanzamiento de The Crowded Room, el actor británico contó una inesperada situación más sobre su vida: "Ahora me estoy tomando un año sabático". De esta manera, no debería existir ninguna posibilidad de ver a Holland en los próximos estrenos de Marvel Studios.