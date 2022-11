Tendencias en Netflix: 3 series aclamadas por la crítica que no te podés perder

Son producciones galardonadas y reconocidas por la crítica y el público, ideales para maratonear. ¡Mirá!

Se trata de una miniserie estadounidense de comedia dramática de 10 episodios estrenada de 2021.

Alex, madre soltera, se dedica a la limpieza de la casa para llegar a fin de mes. Mientras, escapa de una relación abusiva y supera la falta de vivienda para crear una vida mejor para su hija, Maddy.

Se siente derrotada después de perder temporalmente la custodia de Maddy, pero Danielle la apoya y le recuerda que sufrió maltrato emocional y que esto empeorará con el tiempo.

Se trata de una comedia tipo sitcom estadounidense de 7 temporadas y 94 capítulos en total.

Jane Fonda (Grace) y Lily Tomlin (Frankie) son dos viejas amigas a quienes les cambia la vida cuando sus respectivos maridos revelan que son homosexuales y que las dejan para empezar su vida juntos.

Grace y Frankie son compañeras de discusiones y cómplices que crean un vínculo inusual e inquebrantable y enfrentan todas las incertidumbres del futuro juntas y con la cabeza bien alta.

Con sus ex esposos y sus hijos, descubrirán el verdadero significado de familia.

Grace and Frankie | Tráiler oficial | Netflix [HD}

La serie estrenada en 2015 y continuada en 2017 tiene dos temporadas y 20 episodios en total.

Dev es un actor en la treintena que vive en Nueva York, y que todavía no tiene demasiado claro qué quiere hacer con su vida.

Cada episodio gira en torno a algún aspecto de su vida, como su experiencia como inmigrante, la difícil situación de las personas mayores o cómo encontrar el mejor restaurante italiano

Dev aborda temas como la madurez, su primer trabajo y la confrontación con delincuentes.

Master of None - Official Tráiler #1 Subtitulado Español [HD]