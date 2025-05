Telefe levantó la gala de nominación de Gran Hermano por una increíble razón: qué pasó

El canal decidió que no haya noche de votación por enésima vez y el público deberá esperar para definir la eliminación.

Los participantes de Gran Hermano no irán a votar al confesionario.

El canal Telefe decidió levantar la gala de nominación de todos los miércoles en Gran Hermano 2024-25 y generó un fuerte repudio en redes sociales, ya que volvieron a modificar el formato de eliminación de los domingos y la casa no consigue una permanencia en el juego.

Es importante remarcar que Juan Pablo de Vigili se hizo con el liderazgo semanal, de forma que será el único participante que no participará de la placa de nominados. De esta manera, la nueva eliminación estará entre Eugenia, Gabriela, Katia, Lourdes, Lucía, Luz, Sandra, Santiago "Tato", Selva y Ulises.

Gran Hermano nominados placa positiva 10 de los 11 participantes quedaron en placa automáticamente. Telefe

Esto no hace más que exponer a los menos queridos de la casa, es decir a Gabriela, Katia, Lucía y Sandra, quienes seguramente se pelearán por la permanencia en el cuarteto final, si es que no se hace de forma aleatoria. El gran problema con esto es que, si no se dice en orden, puede quedar una definición que sea obvia y esto le quitaría morbo a la salida de Gran Hermano.

Inminente abandono en Gran Hermano tras la eliminación de Chiara: "Yo también me voy..."

La eliminación de Chiara Mancuso rompió la casa de Gran Hermano 2024-25, ya que uno de los participantes más queridos aseguró que se irá del reality show de Telefe en modo de protesta por esta decisión de la audiencia, algo que podría perjudicarlo mucho si no cumple con sus palabras.