Inminente abandono en Gran Hermano tras la eliminación de Chiara: "Yo también me voy..."

Pero esto no fue lo único, sino que el cordobés insistió con su abandono: "Que la gente sepa que si hace eso, va a eliminar a dos, no a uno, porque yo también me voy. Me voy, eh, me voy. Ya sabe la gente lo que tiene que hacer". Así, Ulises Apóstolo quedó expuesto con sus propias palabras y quedará muy mal parado con la audiencia si no cumple con su promesa.

Embed CHIARA: "Si me llego a ir voy a estar feliz"



ULISES: "Que la gente sepa que si hacen eso van a eliminar a dos, no a uno, porque yo también me voy"#GranHermano pic.twitter.com/trMRZq2PRs — TRONK (@TronkOficial) May 5, 2025

Lo cierto es que no parece una posibilidad real que Ulises vaya a abandonar Gran Hermano 2024-25, pero esto no hace más que dejarlo mal parado, ya que su palabra tiene cada vez menos valor. De esta manera, se deberá esperar para ver cómo reaccionan sus fanáticos, pero las personas que lo quieren fuera de la casa ahora harán más y más fuerza para conseguir ese objetivo.

Se separó una de las parejas más famosas de Gran Hermano: "Ya no estamos más juntos..."

La última pareja que quedaba de Gran Hermano 2022-23 llegó a su fin y oficialmente ya se terminó el amor entre los exparticipantes de esta edición, por lo que tan solo una del reality show se mantiene en pie.