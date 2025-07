La grave denuncia de una exparticipante de Gran Hermano: "Fuimos víctimas de una estafa"

Carla “Chula” De Stefano reveló que dos empleados vendían sus productos por fuera del local y se quedaban con del dinero. “No muerdas la mano del que te da de comer. No se hace eso”, remarcó totalmente angustiada.

"Me siento traicionada", aseguró Chula sobre sus empleados

Separada de Thiago Medina, Daniela Celis confesó cómo quiere hacer el amor: "Me gustaría..."

En un video que publicó en sus redes sociales, la mujer aseguró que a pedido de sus seguidores decidió dar una explicación del mal momento que le tocó vivir. “Dos empleados les ofrecían a los clientes nuestros muebles a un precio más económico y toda esa plata se la quedaban entre ellos dos”, explicó.

Al mismo tiempo remarcó que “esto lo hacen desde no sé cuándo” y que fueron “víctimas de una estafa, de hurto”: “Formaron una especie de asociación ilícita”.

Embed

La angustia de Chula De Stéfano por el robo de sus dos empleados

En el video que rápidamente se viralizó, Carla De Stefano no pudo contener su angustia y tristeza y señaló que el actuar de sus empleados lo tomó como una traición.

“Siento mucha decepción, no quiero perder la confianza en el resto de la gente que trabaja con nosotros porque son laburadores y buena gente. Jamás morderían la mano del que les da de comer”, lanzó entre lágrimas.

En su extenso descargo mencionó cómo fueron sus inicios como emprendedora y lo duro que fue lograr establecerse y le dedicó unas fuertes palabras a las dos personas que le robaron: “Si no te alcanza la plata para vivir, hacé buena letra en tu trabajo para que te asciendan y te aumenten el sueldo. Andá de frente y pedile aumento al que te está dando laburo. Buscate un segundo laburo, laburá 14 horas como hacemos nosotros. No muerdas la mano del que te da de comer. No se hace eso”.