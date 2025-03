Sorpresiva pelea entre dos referentes de Gran Hermano: "Se la re pudrió..."

Por otro lado, Ciccarone agregó: "Él dice que no le gustan las formas que está teniendo ella estas semanas, que se pelea con todos. No le gusta el tema de cómo confronta Chiara. Ella no lo dejaba responder". Y esto no fue lo único, sino que el uruguayo expuso a Mancuso al recordarle que había prometido ir contra Ulises si se quedaba en la última placa, algo que no solo no cumplió sino que se mostró más cercana que nunca.

Embed Lulu: Tato le dijo a Chiara q quería q se vaya porque tiene formas horribles con todos y no le va, ella le dijo q lo dice xq ella nunca va a traicionar a Ulises (...) ahí el dijo pero si la semana pasada dijiste q si te quedabas lo hacías mierda



Enterró a la lombriz #GranHermano pic.twitter.com/ViQgVDxxku — . (@martiagoclips) March 30, 2025

Este accionar de Tato no hace más que confirmar por qué es el favorito de la audiencia de Gran Hermano, incluso a pesar de la eliminación de Luciana Martínez. Lo cierto es que Chiara también está muy bien considerada por los televidentes y hay muchas chances que ambos lleguen a la final del reality show.

Gran Hermano 2024-25 tendrá este domingo su gala de eliminación semanal, con la particularidad que hace varios días se empezó a especular con quién abandonará la casa.