Sofía Jujuy Jiménez volvió a marcar tendencia con una microbikini tejida blanca

Entre las rocas de la playa, cautivó con su conjunto de bikini blanco . El corpiño, con molde triangular, presentó un diseño tejido a crochet en tonos claros como el crudo y el marrón. Por otro lado, para la bombacha optó por un modelo de tiro alto, cavada y colaless . A su look playero le agregó el pelo suelto, peinado hacia atrás y mojado por haberse metido al mar, unos lentes de sol con vidrio superopaco y marco de plástico off white.

Sofía jujuy jimenez Instagram

“Cuando la profesión te salva. Agradecida y afortunada de poder trabajar de lo que amo: modelar y tener acuerdos comerciales con marcas que me encantan, comunicar, actuar, conducir. Todo lo que siempre soñé. Ser dueña y protagonista de mi propia historia, saber transformar el dolor en amor, y poder expandirlo por el mundo entero, ¡amo! Poder darme los gustos en vida, con libertad e independencia económica, viajando, descubriendo lugares nuevos, compartiendo con amigos increíbles. Se qué la vida SIEMPRE juega a mi favor, aunque algunas cosas no me gusten. Me río, juego y me divierto. GRACIAS GRACIAS Y MÁS GRACIAS”, escribió la modelo.

El posteo llegó a acumular en pocas horas cerca de 30 mil "Me gusta" y reunió más de 300 mensajes de apoyo por parte de sus 1.7 millones de seguidores en Instagram.

Sofía Jujuy Jimenez Microbikini Instagram

Ingrid Grudke aprovechó el calor de Brasil y se mostró con una microbikini bicolor tendencia del verano

Ingrid Grudke se sumó a la moda de la microbikini bicolor mientras descansa por sus vacaciones en Itamambuca, San Pablo. El conjunto que exhibió entre las olas presentó un atractivo diseño en dos colores, uno de los modelos elegidos por las famosas en esta temporada. Se puso una malla base lila con breteles y bordes en rosa neón, uno de los colores más usados por la cercanía con el estreno de la película de Barbie.

En un video que subió a sus redes sociales se la vio con un conjunto de dos piezas de tamaño XXS, en el que se pudo apreciar un corpiño triangular y una bombacha colaless. Como muchas otras influencers, comparte en su cuenta de Instagram su día a día, como el viaje que está realizando por Brasil. La fisicoculturista se encuentra en la playa de Itamambuca en San Pablo. Al llegar se metió al mar y marcó tendencia con su microbikini.

Ingrid Grudke Microbikini Instagram

"Pintó viaje a Brasil. Itamambuca con mi novio, una amiga y visitando a otros amigos aquí. Siempre disfruto cada momento y me gusta mostrarme tal como soy, sin filtros de nada. Ser feliz es una decisión. La vida es simple, el ser humano la complica", escribió la modelo, quien se mostró feliz entre el mar y con un look al natural y el pelo mojado. Ingrid Grudke parece disfrutar relajada sus vacaciones y se tomó un tiempo para un mensaje reflexivo.