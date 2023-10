Se separó una de las parejas más reconocidas del mundo del espectáculo: "Él se sintió..."

Se trata de Nito Artaza y Cecilia Milone, a pesar de que el actor haya intentado desmentir el hecho, se confirmó. “Sinceramente, lo hablé mucho con ella. Yo decía ‘bueno, dale, vamos, quiero ahora’... Y ella me dijo que seamos responsables con esto, dice con toda razón que estamos más para el jubileo que otra cosa. Yo me siento responsable de esa demora”, fueron las primeras declaraciones.

“Me hubiera gustado que este gran amor tuviera algo más, intermitentemente estuvimos mucho tiempo juntos. Ella ha hecho mucho para que mis chicos estén muy unidos también. Cecilia me cambió la vida y me hace muy feliz”, agregó.

cecilia milone nito artaza.jpg Cecilia Milone: Si hubiera cerrado completamente las posibilidades de todo con Nito, no estaría trabajando con él

Pero De Brito contó en LAM que lo que nadie quería escuchar: “Yo les voy a confirmar porque Nito lo desmintió en todas partes, pero él y Cecilia Milone están separados”. Y empatizó: “No tienen por qué contarlo, pero no entiendo por qué tantas vueltas con un tema tan sencillo entre gente grande”.

Los motivos tienen que ver con cansancio: “A mí me cuenta que Nito se siente, no sé si usar esta palabra, agobiado en la relación -obviamente, está con lo político, el teatro y mil cosas- y Cecilia se siente, no quiero decir ‘abandonada’, pero como desplazada por todas las ocupaciones de Nito”.

Se separó una de las parejas más mediáticas de la televisión: "Respetemos los tiempos"

En medio de una ola de separaciones, a pareja más querida de El Hotel de los Famosos fue la de Majo Martino y Locho Loccisano, a pesar de que también estén Alex Caniggia y Melody Luz. Sucede que el personaje de Locho fue muy bien recibido por el público, el mismo que mostró preocupación por sus últimas dos publicaciones. ¿Se separó?

A pesar de que en redes sociales continúan siguiéndose y las fotos juntas las mantienen, hace tiempo que no comparten una foto sea en publicación o historias. Eso preocupó a la gran cantidad de fanáticos que tienen producto de su amor público.

Según indicó Ángel de Brito en LAM sobre la separación: “Ella lo desmiente, pero él prefiere no hablar”. Pero lo que sí hace, es subir historias o tuits que sean referidos a cuestiones más profundas como un distanciamiento o problemas de la vida.