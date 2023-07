Se filtró la primera imagen de Hugh Jackman como Wolverine en Deadpool 3

Haciendo un juego de palabras con el nombre del actor australiano, escribieron: "Now in Hug Res", haciendo mención a la mejor calidad. Allí, se puede observar a Deadpool con el mismo traje que utilizó en sus primeras películas, mientras que Wolverine se presenta con uno amarillo, el cual es el clásico de los cómics y que, hasta el momento, no había portado nunca Jackman.

Deadpool tweet Hugh Jackman Wolverine La publicación de Deadpool que sorprendió a todos. Twitter

Todo esto no hace más que generar expectativa entre los fanáticos de Marvel Studios, quienes están pendientes de las novedades sobre Deadpool 3 y les dan mucha importancia. En los últimos días se confirmó que Jennifer Garner será parte de la película y retomando su papel de Elektra Natchios, por lo que se pueden esperar múltiples cameos en el film.