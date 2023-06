Revelan que Antonela Roccuzzo se hizo un retoque estético en la cara: de qué se trata

Antonela Roccuzzo anticipa el verano europeo con un look suelto y liviano que marca tendencia

Acostumbrada a marcar tendencia en cada uno de sus looks, volvió a hacerlo. Mostró el mismo color de pelo, prendas nuevas, pero tradicionales y la diferencia estuvo en su cara. Previamente se había puesto ácido hialurónico, filmó un video y todos comenzaron a decir que había “quedado mal”.

Anto Roccuzzo Redes sociales

Finalmente, ese cambio fue momentáneo hasta que el producto hizo efecto y quedó parejo. En este caso, no tiene que ver con la boca sino con otra parte: “No estamos hablando de una cirugía, sino que es algo estético que mejora un poco. No es con agujas”.

“Se llama microblanding. Está de moda ahora. Se las pintan (las cejas). A ella le quedaron muy bien, pero las que he visto acuña no me gustan como quedan”, expresó la panelista de Mañanísima en Ciudad Magazine.

“Lo cierto es que no quedan permanentes, sino que es una pintura que luego se va. “Duran más o menos ocho meses. Te marca más el marco de la ceja”, expresó Carmen Barbieri.