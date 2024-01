Reconocido actor se postuló para ser el próximo Spider-Man: los detalles

El actor estadounidense Josh Hutcherson reveló que le gustaría interpretar una variante de Spider-Man en una película de Marvel Studios , demostrando que no pierde este deseo a pesar de no haber conseguido el papel que se llevó Andrew Garfield.

Pero esto no fue lo único, sino que indagaron sobre su audición viral para El Sorprendente Hombre-Araña (2012) y el motivo por el que no consiguió la parte. "Nunca lo descubres. Simplemente terminan contratando a alguien más, así que nunca supe por qué", aseguró y sorprendió al público por la falta de tacto de los responsables del casting.

Embed - SPIDER-MAN - Josh Hutcherson's AMAZING SPIDER-MAN Audition Video!

De igual manera, se mostró feliz con el destino: "También sé que aproximadamente tres semanas después de la audición, terminé consiguiendo estar en Los juegos del hambre, así que de una manera u otra funcionó". Tras ello, protagonizó cuatro películas junto a la actriz Jennifer Lawrence y consiguió un auténtico blockbuster.

El actor estadounidense Josh Hutcherson confirmó que la película Five Nights at Freddy's está en producción e ilusionó a los fanáticos de la franquicia con poder ver la secuela en un tiempo no muy lejano.