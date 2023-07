Recomendadas de Netflix: 3 películas que recién se estrenaron y ya la rompen

Las recomendaciones para ver un fin de semana o en algún tiempo libre incluyen a La heredera de la mafia, Unos suegros de armas tomar y Wham!, tres opciones distintas para adaptarse a cada tipo de público y sus gustos.

Las tres películas de Netflix que la rompen

Estas son las tres producciones que son todo un éxito en la plataforma de streaming:

La heredera de la mafia

Este film se lanzó este año y fue recientemente agregado al catálogo, la producción estadounidense tiene una duración de 101 minutos y está bajo la dirección de Catherine Hardwicke, guión de J. Michael Feldman y Debbie Jhoon e idea de Amanda Sthers.

La trama se centra en Kristin Balbano, una ejecutiva y madre de familia estadounidense que viaja a Roma para asistir al funeral de su abuelo. Allí descubre que el negocio familiar es una organización criminal y sus rivales ahora tienen a los Balbano en el punto de mira.

Kristin tiene que hacerse con las riendas, siguiendo los deseos de su abuelo. Guiada por la consigliere de confianza, desafía las expectativas de todos, incluida la suya propia, como la nueva jefa del negocio familiar.

La Heredera De La Mafia (2023) Tráiler Oficial Subtitulado

Unos suegros de armas tomar

Es una producción estadounidense de comedia y acción, dirigida por Tyler Spindel y guión de Evan Turner y Ben Zazove.

Se estrenó el pasado 7 de julio y logró, en menos de una semana, posicionarse dentro de las diez producciones más vistas del momento en la plataforma de entretenimiento.

La trama se centra en Owen Browning, un estirado director de banco que está a punto de casarse con Parker, el amor de su vida.

En la semana en la que se va a celebrar su boda, su banco es asaltado por los infames Ghost Bandits, y Owen sospecha que estos viles delincuentes son en realidad sus futuros suegros, que acaban de llegar a la ciudad.

Unos suegros de armas tomar | Tráiler oficial | Netflix

Wham!

Es un emocionante documental que se estreno este año, revive la historia del famoso dúo británico de los años 80. Con canciones como “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Careless Whisper” o “Last Christmas”, se ganó un lugar destacado en la escena musical de la época, convirtiéndose en uno de los grupos pop ingleses más exitosos de su generación.

Dirigido por Chris Smith, a través de entrevistas y material de archivo, George Michael y Andrew Ridgeley reviven el arco de su carrera como Wham! De mejores amigos en los 70 a iconos del pop en los 80.