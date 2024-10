Rascacielos, rescate en las alturas: de qué se trata la película de Dwayne Jhonson que llegó a Netflix y es tendencia

Si sos fanático de los thrillers de acción que te mantienen pegado a la pantalla desde el primer minuto, "Rascacielos: rescate en las alturas" es la película que no te podés perder en Netflix.

El largometraje de acción protagonizado por el reconocido actor Johnson y bajo la dirección de Rawson Marshall Thurber, quien dirigió títulos como “Alerta roja”, “Un espía y medio” y “We’re the Millers”, tiene una duración de 102 minutos y muchos giros estruendosos e impactantes para ofrecerle al espetcador.

Will Sawyer, veterano de la Marina y líder de Rescate de Rehenes del FBI, deja la acción para ser un consultor de seguridad para empresas privadas. Una bomba en una misión lo dejó sin la pierna izquierda, pero no perdió su destreza física. Junto a su familia, viaja a Hong Kong, para supervisar el rascacielos más alto del mundo, con el fin de que sea lo más seguro posible hasta que un incendio amenaza con arrasar la gran obra e, incluso, llevarse a su familia y la reputación de Will. Sin embargo, detrás de la destrucción, se esconde un mafioso y sus secuaces.

Rescate en las alturas

Sinopsis de Rascacielos: Rescate en las alturas, el estreno de Netflix que es de lo más visto

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esta es la trama de “Rascacielos: Rescate en las alturas”: “Un consultor de seguridad recurre a medidas extremas para salvar a su familia que queda atrapada en el edificio más alto del mundo tras un ataque terrorista”.

Tráiler de Rascacielos: Rescate en las alturas

Embed - RASCACIELOS: RESCATE EN LAS ALTURAS | Nuevo tráiler subtitulado (HD)

Reparto de Rascacielos: Rescate en las alturas