Marvel quedó expuesto: se filtró una foto del set de Avengers: Doomsday

La fotografía mostró un plano con los actores Ebon Moss-Bachrach, Danny Ramirez y Wyatt Russell, es decir los personajes Ben Grimm (The Thing/La Cosa), Joaquín Torres (Falcon) y John Walker (U.S. Agent). El dato particular de esto es que justo se trata de un protagonista de cada una de las películas de este 2025: Captain America: Brave New World, Thunderbolts* y The Fantastic Four: First Steps.

Avengers Doomsday filtración set Marvel La imagen filtrada no fue creada con IA y eso fue lo que más sorprendió. @mcunewsrumors en X

Si bien estos tres actores habían sido confirmados por Marvel Studios dentro de la extensa lista de 27 estrellas para Avengers: Doomsday, sorprende que haya aparecido esta primera imagen con todos juntos. Con respecto al lugar donde se encontraban, el set parece ser el interior de una nave, lo que podría confirmar la importancia de Los 4 Fantásticos.

