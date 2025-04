Marvel confirmó el nombre de Spider-Man 4 y llenó de ilusión a los fans: qué proyectos se estrenan en 2026

Durante el evento CinemaCon 2025, Marvel Studios y Sony Pictures confirmaron que la cuarta entrega del Hombre Araña recibió el nombre Spider-Man: Brand New Day . "Sé que les dejamos un enorme cliffhanger al final de No Way Home, así que esta película será un nuevo comienzo . Es exactamente eso . Es todo lo que puedo decir", expresó Holland en un video grabado que se mostró tras el anuncio.

Además, revelaron que la película se estrenará en cines el viernes 31 de julio de 2026, lo que quiere decir que en Argentina la fecha real será el jueves 30 de julio. Si bien por el momento no hay elenco confirmado, aunque se espera que Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned) regresen con papeles pequeños, hace algunas semanas se filtró que Sadie Sink será coprotagonista y con un rol que no fue revelado.

Spider-Man Brand New Day El logo de Spider-Man: Brand New Day tiene una similitud muy grande con los cómics. Marvel Studios

De esta manera, Marvel Studios ya tiene 7 proyectos anunciados para el 2026: Spider-Man: Brand New Day, Avengers: Doomsday, Daredevil: Born Again (segunda temporada), The Punisher (serie), Vision Quest (serie), X-Men '97 (segunda temporada) y Your Friendly Neighborhood Spider-Man (segunda temporada). Y esto no es lo único, ya que todavía faltan varios eventos y pueden llegar nuevas películas para el próximo año.

