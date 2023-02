Quién es Elena Galera, la mujer a la que Antonela Roccuzzo le dedicó un posteo en Instagram

El impresionante look urbano que lució Antonela Roccuzzo para cenar con Lionel Messi y amigos

La amistad todavía continúa a pesar de la distancia, ya que en 2021 Antonela abandonó España, junto a su marido, para asentarse en París.

En ese momento, Elena Galera le dedicó unas palabras a su amiga en una publicación de Instagram donde plasmaba los años trascurridos de amistad: "Amiga no sabes la falta que me vas a hacer, pero la distancia no será un obstáculo para nosotras. Os queremos mucho familia. Nuestros mejores deseos para vosotros en esta nueva etapa".

Elena Galera es exenfermera, a sus 32 años es madre de Enzo y Levi, junto al futbolista Sergio Busquets. En la actualidad es empresaria e influencer y cuenta con más de 679 mil seguidores en Instagram.