Preocupación por la salud de Martina en Gran Hermano 2024: se desmayó en vivo por la falta de comida

La participante Martina Pereyra se desmayó en vivo durante la transmisión de Gran Hermano 2024 y la imagen no tardó en hacerse viral en redes sociales, ya que muchos aseguraron que esto se debe a la falta de comida dentro de la casa .

Algunas horas antes, Pereyra compartió el salón de streaming con Keila Sosa y Lourdes Ciccarone, donde expresó algo que tomó mucha relevancia con su descompensación. "Hoy me estoy cagando de hambre, desayuné una rodaja de pan literalmente, me estoy muriendo de hambre", confesó antes de desmayarse en vivo.

Para llevar tranquilidad a la audiencia, la familia de Martina utilizó su cuenta de Instagram para compartir un comunicado vinculado a su estado de salud. Al respecto, revelaron: "Queríamos informarles que Martu ya se encuentra bien, tuvo una baja de presión pero ya está recuperándose. Gracias a todos por preocuparse".

Martina Pereyra comunicado familiar desmayo Gran Hermano 2024 La familia de Martina confirmó que ya se encuentra bien de salud. Captura Instagram

Martina apuntó contra la producción por la falta de comida

El desmayo de Martina Pereyra estuvo vinculado a la falta de comida de Gran Hermano 2024, ya que las constantes fallas en las pruebas semanales han llevado a este escenario de austeridad.

Por eso, Martina aprovechó el canal de streaming que tienen dentro de la casa para revelar el problema: "Hoy me estoy cagando de hambre, desayuné una rodaja de pan literalmente, me estoy muriendo de hambre". Con motivo de su desmayo un rato después, Telefe podría cambiar sus reglas para que esto no vuelva a ocurrir.