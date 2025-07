Qué pasa entre Tato Algorta y Wanda Nara: "Sería divertido cenar con ella"

Si bien Tato había descartado la posibilidad de una salida con la empresaria, ya que ella estaba en pareja, esto no tardó en llegar a los oídos de Wanda , quien no titubeó a la hora de responderle y aclaró que está soltera, un claro guiño para el uruguayo.

Al escuchar el comentario de la exesposa de Mauro Icardi, el campeón del reality de Telefe estuvo de invitado en Andate a Dormir Vos, por C5N, y no dudó en reconocer que “sería divertido con ella”. “Obviamente, Wanda es una mujer hermosa y conocerla y charlar con ella debe ser espectacular porque tiene un montón de anécdotas, es divertidísima. Debe ser muy lindo tener una cena con ella y compartir la experiencia debe ser muy divertido”, reconoció.

Sin embargo, aclaró que acaba de salir de la casa donde estuvo encerrado durante 7 meses y reconoció que su vida ahora “es una locura”: “Me estoy adaptando a una vida totalmente nueva y estoy recontra enfocado en aprovechar todas las oportunidades y todo lo que surge”.

“¿Qué es una mujer hermosa? Sí. ¿Qué debe ser muy divertido compartir con ella? Sí, pero hoy estoy con la cabeza en otra cosa”, aseguró, pero también aclaró que si es solo para compartir un momento para “charlar” estaría dispuesto.

El ganador de Gran Hermano 2025, Santiago "Tato" Algorta, contó en una entrevista que siempre soñó con ser padre y que "no descarto ser padre soltero".

El jugador oriundo de Montevideo, Uruguay, que ganó con el 62,8% de los votos a Ulises Apóstolo aseguró: "No me preguntes el motivo, pero toda mi vida siempre quise ser padre".

En una entrevista exclusiva con Gente online habló de su vida íntima: "Nunca fue una opción. Creo que es porque entiendo a la vida como una locura en la que hay que vivir la mayor cantidad de experiencias posibles".

Agregó: "Creo que ser padre debe ser una de las cosas más locas y no me lo quiero perder. Desde chico me encantan los niños, me copa y me re imagino en ese rol".

"Además me encantaría poder compartir a mi futuro hijo las ganas de vivir con entusiasmo". Ante la consulta de la periodista Paula Manso sobre si sería un padre "permisivo o estricto", Tato aseguró: "Me imagino como padre súper cercano".