La crisis del Hospital Garrahan: sueldos bajos, sangría de médicos y una relación rota con el Gobierno

El conflicto entre el establecimiento especializado en pediatría y la administración de La Libertad Avanza está en su punto más álgido. Los trabajadores, que ya realizaron varios paros y movilizaciones en reclamo de un aumento salarial y presupuestario, alertan que las autoridades no brindan respuestas.

El Hospital Garrahan es reconocido por su nivel de asistencia pediátrica y el volumen de pacientes que se atienden en ese establecimiento. En tal sentido, se registraron 407.704 consultas externas durante 2024, un flujo mayor al de otras instituciones de salud. No obstante, ya renunciaron al menos 220 trabajadores desde diciembre de 2023, por lo que algunos servicios fueron reducidos o suspendidos en las últimas semanas ante la falta de personal.

Por su parte, la administración de La Libertad Avanza tensó la relación con los empleados de la institución y deslegitimó el reclamo, cuyo principal eje es una recomposición salarial del 100% y que los sueldos superen la línea de la pobreza que informa el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, en la institución se paga $6 mil por hora profesional, lo que refleja una gran diferencia entre los $11 mil y $27 mil en el sector privado.

En esta línea, la enfermera pediátrica del Garrahan Georgina Duarte señaló en diálogo con C5N que el conflicto salarial se profundizó gravemente tras la asunción de Milei, en diciembre de 2023: "Desde ahí, dejamos de tener comunicación y no había diálogo. Cerraron sus puertas. Si bien antes también había una desaceleración del salario, se podía tener charlas y llegar medianamente a un acuerdo, aunque no estuviéramos del todo satisfechos".

Hospital Garrahan informe producción 2024 La actividad del Hospital Garrahan en 2024. Hospital Garrahan

La cronología de un conflicto que alcanzó su punto más crítico

Septiembre de 2024 | El primer paro del Hospital Garrahan

El primer paro de los trabajadores durante el gobierno de Milei se realizó el 4 de septiembre de 2024, para reclamar un aumento salarial y en rechazo a la vuelta del Impuesto a las Ganancias. La jornada incluyó una movilización al puente situado sobre la calle Brasil y un "semaforazo".

"La salud de las infancias y el Garrahan son esenciales", fue el lema de la medida de fuerza, que llevó a que los turnos que estaban estipulados se reprogramaran con el resto de la agenda.

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan expuso en ese momento que había salarios iniciales de $500 mil y médicos con 15 años de preparación para "funciones complejas" que cobraban $900 mil inicialmente.

Octubre de 2024 | La promesa del Gobierno sobre el presupuesto

Uno de los primeros mayores cortocircuitos se produjo el 2 de octubre de 2024, cuando una de las primeras decisiones de Mario Lugones como ministro de Salud fue despedir a los integrantes del Consejo de Administración del Hospital Garrahan de ese entonces por otorgar un bono de $500 mil para los empleados.

En aquel momento, la cartera sanitaria emitió un comunicado en el que argumentó la determinación y afirmó que el bono fue entregado "en forma inconsulta y sin previa evaluación". Además, advirtió que "los funcionarios que gestionan la salud tienen responsabilidad sobre las cuentas públicas y deben administrar los recursos con el objetivo de mejorar la calidad de las prestaciones y cumplir con la premisa del Gobierno de déficit cero".

Sin embargo, Duarte marcó que ese pago adicional "fue con recursos genuinos que pertenecen al hospital, por lo que el hospital tiene la autonomía de manejar dinero". Tras la decisión del Gobierno, Soraya Anis El Kik había sido designada como nueva presidenta del Consejo de Administración y Roberto Agustín Dalmazzo y Jorge Menehem como consejeros.

La disputa entre los integrantes del Hospital Garrahan y el Gobierno aumentaba y el 8 de octubre de 2024 los trabajadores realizaron su primera movilización a la Plaza de Mayo, que fue para sostener y visibilizar el reclamo salarial y en repudio al despido del anterior Consejo de Administración por otorgar el bono de $500 mil. También hubo una marcha al Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo.

Por otro lado, el Ministerio de Salud emitió un breve comunicado en sus redes sociales el 10 de octubre de 2024 luego de un encuentro de Lugones con autoridades del Garrahan para afirmar que el establecimiento está provisto de suficientes recursos económicos: "El hospital opera con total normalidad y tanto el presupuesto para el funcionamiento, como la provisión de insumos están garantizados y asegurados".

Diciembre de 2024 | El presupuesto congelado y materiales de peor calidad

Sin embargo, el financiamiento luego se congeló desde diciembre de 2024, debido a que no se actualizaron los $169.445 millones que el Gobierno asignó al Hospital Garrahan para el último año. "Eso afectó principalmente a los salarios de los trabajadores, aunque eso a veces en el día a día no se nota porque se sigue trabajando y atendiendo", definió Duarte sobre la desactualización del dinero.

"También notamos que se compraron materiales que tienen una peor calidad que antes. Son materiales más baratos. Casi todo lo que se está comprando es de muy baja calidad. Estoy desde hace 14 años en el hospital y noto que lo que se compra es cada vez de menor calidad", agregó la enfermera.

Recién en junio de 2025 se reforzaron partidas en áreas críticas como salud, seguridad, educación y asistencia social. En el área sanitaria, se robustecieron los fondos para hospitales de alta complejidad, programas de equipamiento, medicamentos e insumos médicos, así como para la Agencia Nacional de Discapacidad y subsidios por hemofilia y pensiones no contributivas.

Mayo de 2025 | Las tensas negociaciones, cruces por el personal y la acusación de Javier Milei de "ñoquis"

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan denunció penalmente a las autoridades del establecimiento el 27 de mayo "por incumplimiento de deberes y abandono de pacientes", en medio de la crisis de la institución.

En tanto, luego de las medidas de fuerza que se llevaron adelante entre enero y mayo, que incluyeron marchas, el 28 de mayo la administración libertaria dictó la primera conciliación obligatoria en el marco del conflicto. En aquella medida el Ministerio de Capital Humano resolvió que debía retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio".

Marcha Hospital Garrahan El Hospital Garrahan realizó varias marchas. X (@amandamartinok)

No obstante, el 29 de mayo se llevó a cabo un paro en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo y aumentos salariales, junto a una movilización al Ministerio de Salud. Los residentes contaron que trabajan 70 horas semanales y a eso, se le suman seis guardias semanales de 24 horas.

El mismo día, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cargó contra el reclamo del personal del establecimiento especializado en pediatría y afirmó que el Hospital Garrahan "no está desfinanciado, es una mentira". Además, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, marcó que el Gobierno incrementó el presupuesto de la institución pero "los recursos están mal utilizados".

Durante la misma jornada los residentes del Hospital Garrahan mantuvieron un encuentro con el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Roberto Olivieri Pinto, pero no recibieron ninguna propuesta salarial, aunque se había dejado abierta la puerta a la posibilidad de un bono.

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, advirtió también en el mismo día que en la institución trabajan "953 empleados administrativos y solo 478 médicos de planta". También definió como "insólito" que "el presupuesto destinado a sueldos administrativos supera al que se destina a todo el cuerpo médico".

No obstante, según un informe del Garrahan, hasta 2024 hubo 473 administrativos y 558 médicos. El documento también señala que formaban parte 4.728 agentes de planta, de los cuales 957 eran empleados de logística, 581 de conducción y 3.190 del área asistencial, compuesta por médicos, técnicos, auxiliares, ayudantes y otros sectores.

Mario Lugones El ministro de Salud, Mario Lugones.

El presidente Javier Milei hizo referencia el 30 de mayo al reclamo salarial de los médicos del Hospital Garrahan y aseguró que el conflicto "se ha politizado". Además, acusó al kirchnerismo de "dibujar" empleados administrativos en el hospital infantil. "Inventaron ñoquis y te acusan de insensible por desarticularlos", sentenció.

En este marco, la enfermera pediátrica Georgina Duarte le respondió al jefe de Estado en diálogo con C5N: "Yo lo invitaría a él y a la gente que lo rodea a que vengan y vea cómo trabajamos los 'ñoquis'. Los padres, los niños y los que fueron niños y hoy son adultos están muy agradecidos con la atención que hay en el hospital. Cuando salimos a la calle, nos tocan bocina para apoyar nuestros reclamos y nos abrazan".

"Me parece que el Presidente y su entorno no saben el trabajo que se hace en el hospital, que además es un trabajo titánico porque yo entro a trabajar y me olvido de los problemas que tengo porque los chicos merecen que los atienda con profesionalidad porque algunos están pasando por un momento muy duro de sus vidas y merecen respeto y atención", expresó.

Junio de 2025 | La imputación al ministro de Salud y los cortocircuitos por un bono a residentes

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó el 2 de junio al ministro de Salud, Mario Lugones, por irregularidades en el manejo del Hospital Garrahan luego de una denuncia encabezada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

En tanto, el 3 de junio Carrió amplió su presentación judicial contra Lugones y lo denunció por abandono de persona y violación de deberes de funcionario público. "Lo que sucede con el hospital es un crimen moral sustentado en el ajuste cruel efectuado a costa de aquellos más vulnerables y más desprotegidos, que el Estado tiene la obligación constitucional y convencional de velar por sus derechos humanos", expresó la líder de la Coalición Cívica.

Por otro lado, los residentes del Garrahan rechazaron el mismo día una propuesta salarial del Gobierno, que consistía en un bono para llevar el sueldo a $1.300.000 desde julio, y continuaron con una medida de fuerza a la que se sumaron dos movilizaciones.

"El bono que se había dado a residentes fue de $300 mil y tuvo recursos genuinos del hospital. En realidad, eso lo debería haber dado el Ministerio de Salud ya que esos médicos dependen del Ministerio de Salud, por lo que esa plata no debería haber sido para ellos, sino para el personal del hospital al tratarse de recursos genuinos del establecimiento", enfatizó Duarte.

ministerio de salud La sede del Ministerio de Salud.

Los médicos de planta del Hospital Garrahan realizaron un cese de actividades el 5 de junio, mientras que los residentes informaron que se vieron "obligados" a reincorporar a sus puestos de trabajo porque el Gobierno los advirtió con posibles despidos.

A pesar de que habían anunciado que se sumarían al paro, finalmente los residentes no se adhirieron: "Lamentamos comunicar desde la Asamblea de Residentes Garrahan, que nos vimos obligados a cesar la medida de paro laboral indefinido, con la reincorporación inmediata a nuestros puestos de trabajo".

Julio de 2025 | El rechazo a la modificación del sistema de residencias, la emergencia pediátrica y otro cambio de autoridades

En este marco, el 3 de julio un grupo de residentes del Hospital Garrahan se movilizó a la Plaza de Mayo para "defender las condiciones de trabajo", en rechazo a la modificación del sistema de residencias en hospitales públicos que dispuso el Gobierno.

En tanto, Duarte, quien se desempeña en el sector de enfermería pediátrica, alertó que "hubo una represalia muy grande que fue pasar las residencias a becas, o sea que dejen de ser trabajadores para pasar a ser estudiantes, porque los estudiantes no pueden hacer reclamos como los trabajadores. También así se pierden los derechos sociales y un montón de derechos laborales, como aportes jubilatorios, obra social, tener licencias por enfermedad o vacaciones".

El 8 de julio la oposición en la Cámara de Diputados logró emitir dictamen para llevar al recinto el proyecto que declara la "emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales por el término de un año, debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud".

En la emergencia se establece la asignación prioritaria de recursos para insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinado al cuidado infantil, además de una recomposición salarial inmediata para el personal de salud, incluidos los residentes. También se libra del pago de Ganancias al personal de salud que realice tareas críticas, horas extras o guardias en efectores públicos y privados.

El mismo día, las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron que el neurocirujano Mariano Pirozzo asumió como director médico del establecimiento, en medio del conflicto salarial y presupuestario con el Gobierno. Se trata del mismo profesional que había quedado a cargo de la intervención del Hospital Bonaparte.