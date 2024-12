La familia de un participante de Gran Hermano 2024 explotó contra Telefe: "Le hace mal..."

Todo comenzó con una historia de Santiago del Moro en Instagram. En la misma, expresó: "¡Amigos! ¡Vale aclarar debido a tantas consultas! El participante 'Santiago' no tiene ningún diagnóstico de 'Celiaquía' . El no consume por una cuestión personal gluten hace años, ¡ tampoco nunca comentó nada al respecto de su alimentación a la hora de firmar la declaración jurada al momento de ingresar! ".

Ante esto, su familia utilizó las redes sociales para aclarar la situación: "¡Gente! Sorry pero hay mil mensajes y no pude leer todos. Tato no consume gluten por un tema de salud. No es por elección. Lo que tiene son temas autoinmunes (uveítis e hipotiroidismo), y consumir gluten le hace mal". De esta manera, expusieron al conductor.

Santiago Algorta líder Gran Hermano 2024 Santiago sufre de un delicado estado de salud y no puede comer de todo. Captura Telefe

Para finalizar, la familia de Santiago confesó: "Siempre lo manejó con mucha naturalidad e intentó llevarlo de la mejor manera posible, y eligió vivirlo de la misma forma y con la misma actitud dentro de la casa. Gracias a todos por transmitir su preocupación, pero estamos tranquilos porque sabemos que Tato está acostumbrado a manejarlo". Así, se formó la primera pelea fuera de la casa de Gran Hermano 2024.

Santiago del Moro Santiago Algorta celiaquía historias familia Gran Hermano 2024 La historia de Del Moro provocó la furia de la familia de Santiago. Capturas Instagram

Fraude en Gran Hermano 2024: aseguran que cambiaron los sobres para el líder en vivo

El reality show Gran Hermano 2024 volvió a ser acusado de fraude y el canal Telefe quedó envuelto nuevamente en las críticas del público por la falta de transparencia.