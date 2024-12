Ulises asumió la culpa por la eliminación de Jenifer de Gran Hermano 2024: "Se fue por..."

Algunos minutos después de la eliminación de Jenifer, Ulises se dirigió al patio para quedarse en soledad mientras pensaba en lo que acababa de pasar. Si bien contaba con el apoyo de Claudio Di Lorenzo, el cordobés expresó: " Ahora sí que no entiendo nada . Se fue por culpa mía, no sé cómo voy a salir de esta . Tóxico soy ".

Ante estas palabras, Claudio buscó mostrarle su cariño para quitarle la responsabilidad del voto de la gente: "No, papucho, no es así. Qué bárbaro, loco. Tranqui, papucho, no tenés nada que ver". Tras decirle esto, reingresó a la casa y lo dejó solo, por lo que Apóstolo quedó con la mirada en la nada y no pudo ocultar la culpa por la salida de Lauría.

Es importante dejar en claro que el público tiene a Ulises como uno de los participantes más repudiados, de forma que es muy probable que sea eliminado cuando regrese el voto negativo, siempre y cuando quede en placa. Pero, hasta que eso suceda, seguirán expulsando a sus amigos y esto podría poner a toda la casa de Gran Hermano 2024 en contra del cordobés.

La nueva prueba de líder de Gran Hermano 2024 parece ser la más importante hasta el momento, ya que la próxima eliminación se elegirá por el voto positivo del público y hay mucho terror entre los hermanitos.