El exdirector del Museo Histórico Nacional despedido por el Gobierno dio una clase pública en Parque Lezama.

El evento fue convocado para expresar el respaldo al también escritor luego de que la gestión del presidente Javier Milei le comunicara, a través de una llamada telefónica, su apartamiento del cargo. "Esta charla la iba a dar adentro del Museo. Me avisaron de mi despido hace 10 días y me dijeron que tenía este mes, pero a raíz de que organicé esta visita para despedirme de los visitantes, me dijeron me adelantaban el despido para este martes", explicó.