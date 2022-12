Premios Oscar 2023: Taylor Swift, Lady Gaga y Rihanna se disputan la Mejor Canción Original

La cantante de 33 años creó el tema Carolina para la película La chica salvaje (Where the Crawdads Sing), la cual se estrenó el 15 de julio de 2022 y consiguió una recaudación de más de U$140 millones. Por el lado de Lady Gaga, ella tiene la máxima favorita con Hold My Hand, de Top Gun: Maverick. En el caso que se consagre, será su segunda vez, ya que en 2019 su canción Shallow de Nace una estrella (A Star Is Born) fue la ganadora.

En cuanto a Rihanna, la artista retornó a la música con el tema Lift Me Up para la película Pantera Negra: Wakanda por siempre (Black Panther: Wakanda Forever). Los cantantes que completan la lista, con sus respectivos temas, son: