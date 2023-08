Paula Varela explotó tras la separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Ella viene incómoda..."

Pero no fue lo único, sino que continuó: "Se les escapó la tortuga, me entero yo, lo cuento y ellos lo que sienten internamente es que se sienten en falta con cierta gente del medio. Entonces desmintieron, pero realmente no lo pudieron sostener, porque la separación ya era un hecho". De esta manera, comenzó una nueva guerra dentro del mundo de los chimentos.

Para finalizar, dio más detalles sobre la separación: "No es que es falta de amor. La que viene incómoda con ciertas situaciones es Tini, claramente, van por caminos separados. Ella está para salir, para divertirse, estar a full con su carrera, viajar, una chica libre, sin hijos, sin ataduras. Rodrigo debe tener una vida más ordenada". Con todo esto, quedaría abierta la posibilidad para que vuelvan a estar juntos en el futuro.