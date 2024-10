Paul McCartney en Argentina: el legado del artista vivo más importante de los últimos tiempos

Con público de todas las edades, la emoción en el aire era palpable desde las primeras horas de la tarde. Paul McCartney, uno de los artistas vivos más importantes de los últimos tiempos, salió con su banda al escenario pasadas las 21 horas , con los primeros acordes del bajo que marcó la historia la música, porque la historia moderna (musical o no) no se puede concebir sin los 4 de Liverpool.

Con el icónico Can’t Buy Me Love, el maestro hizo resonar los ecos de una era dorada que no pierde vigencia. La conexión fue instantánea; el público coreó cada palabra mientras McCartney, con su carisma intacto a sus 82 años, prometió interactuar con sus fans en un español ¿británico? encantador. Y desde su primera frase, conquistó a los presentes: “Hola Argentina, estoy muy feliz de volver a verlos” .

A lo largo de más de dos horas y media, el repertorio abarcó clásicos de los Beatles, Wings y su carrera en solitario. Desde Drive My Car hasta la conmovedora Maybe I’m Amazed, McCartney llevó a los asistentes en un viaje sonoro que movilizó a más de uno. La sorpresa llegó cuando interpretó In Spite of All the Danger, una joya de su época con The Quarrymen, recordando los inicios de su leyenda.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a John Lennon, donde Paul presentó Here Today, una balada que encapsula el profundo vínculo que compartieron. El público, conmovido, se sumó a la celebración de su legado con un canto de nostalgia en cada rincón del estadio y así sonó Now and Then, la última canción de los Beatles que nunca vio la luz, pero que en este encuentro cobró vida a través de la voz de Paul.

A medida que avanzaba el show interpretó muchas de las canciones más entrañables no solo de su repertorio sino de la historia de la música. Himnos como Let It Be, Hey Jude y el explosivo cierre con Golden Slumbers se escucharon con la participación del público, alzando carteles que formaban un mar de corazones en los colores de la bandera argentina, transformó el estadio en un verdadero templo de la música.

Su legado, el de un artista que ha dado forma a la cultura musical durante más de seis décadas, sigue vivo y conmueve, llenando de un deseo compartido a su público: que este sir de la música regrese una y otra vez.

En un país donde la música es parte del alma colectiva, su presencia reafirma que la magia de los Beatles sigue viva y, por siempre, resonando en cada rincón del mundo.