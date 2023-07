Participá de un sorteo y ganá un pack familiar para ver a Los Raviolis

Consagrados por el público y la industria, Los Raviolis son una banda de rock para padres, madres e hijos, que se juntan para hacer música, y catarsis sobre el lado B de la crianza.

Las miserias y maravillas cotidianas van apareciendo durante el show y así, cada uno de los espectadores sabe que no está solo en esta aventura. El doble discurso al que todos nos exponemos, entre “lo que se debe hacer” y lo que finalmente sucede, cantado y llevado al extremo vuelve a los Raviolis graciosos, patéticos, tiernos, reales y cercanos.

La música y los juegos son la excusa para el encuentro: en el espectáculo hay canciones sobre los derechos, pero esta vez de los padres y madres…, un nene neoliberal que se quiere comprar todo, una canción para lxs abuelxs que le dejan hacer cualquier cosa a sus nietos, el mal negocio de comprar una mascota, una niñera que no viene y complica todo, la locura pandémica de las burbujas y las clases, un padre que arregla una cosa y automáticamente rompe otra peor, un nene al que no le sale la tarea porque no entiende nada…

Los Raviolis también se animan con “Valentín”, una canción que aborda las preguntas que nos genera a los adultxs, la diversidad y la orientación sexual en las infancias. Y estrenan “Mi lugar” un tema nuevo sobre el bullying, que interpela y emociona a grandes y chicos.

Tampoco faltarán los hits obligados: Pelotita de ping pong, El Resorte, los Bomberos voluntarios y por supuesto, el himno y bandera que ha sabido instalar la banda: “¿Por qué no te mandé al Turno Tarde?”, que es el título de su primer disco.

Los Raviolis están liderados por el “impredecible” Gabichu (Gabriel Wisznia) y su cómplice en escena “La licenciada” Valeria Donati, sostenidos por “El conejo” Bruno Delucchi en teclados, “El insistidor” Juan Pablo Esmok Lew en guitarras, el groove afro-pampeano del “Profesor” Esteban Ruiz Barrea en bajo, el demoledor “Príncipe” Brian Ayliffe en la batería y la operación del sonido a cargo del “Padre” Bucci.

Desde 2014 hasta su actualidad, han girado presentándose en escenarios y festivales de distintas magnitudes, nacionales e internacionales, siendo nominados a los Premios Gardel y convirtiéndose en una de las bandas de referencia con mayor convocatoria del momento.

