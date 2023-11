Papás a la antigua: de qué trata la nueva comedia de Netflix que es un éxito en la plataforma

Según publicó la revista Deadline, Burr expresó: “Esta comedia está basada en mi propia vida y la de mi coguionista, Ben Tishler. Ha sido increíble trabajar con Miramax y creo que a la gente realmente le va a gustar esta película”. La producción norteamericana tiene gran parte de su idea realizada por el actor de F Is for Family quien fue acompañado por Ben Tishler (El último golpe) en el guión. En la producción también estuvieron Monica Levinson, Bill Block y Mike Bertolina en conjunto con Miramax, Burr 's All Things Comedy y All of Us Productions.