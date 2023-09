Pampita y su explosiva dedicatoria para Nicole Neumann que reavivó un escándalo vintage

Por ese motivo, la jurado del Bailando 2023, fiel a su estilo, recordó con simpatía esa época y aseguró: “Yo sano todo, no me quedo con ninguna mochila, no tengo nada del pasado que reclamar. Por suerte he podido sanar en vida. No hay nada que rescatar de esa época, éramos muy jóvenes...”.

“Llegué para arrasar, no pudieron conmigo”, manifestó en Intrusos. Pero corrió del plano a Julieta Prandi, quien no estaría involucrada: “Lo aclaramos hace un montón. Tengo la mejor con Juli. Ella no tiene nada que ver en esto”.

Además, Prandi aclaró en sus historias de Instagram que no le corresponde la autoría de ese apodo: “Es llamativamente tirado de los pelos que después de tanto tiempo (y de la nada) ciertos medios intenten señalarme dentro de este absurdo del que no tuve ni tengo nada que ver. No estuvo ni estará jamás en mi naturaleza colgarle 'apodos' a nadie, mucho menos si es con malas intenciones".

Y agregó: "A quienes les interesa pueden buscar una entrevista con la misma Carolina donde cara a cara aclaramos este asunto. Ella sabe muy bien que este apodo absurdo tiene otra autoría. Es más, luego de esa charla, se dio el gusto de entrevistarla...”.

A propósito de este conflicto vintage quien también habló fue Neumann y puso paños fríos sobre el tema en Socios del Espectáculo: "Me interesa 0 entrar en eso. El que necesite salir con temas vintage... allá ellos. Nos pasó a todas y muchas hicieron cosas para que les pase, así que no está bueno que nadie se la juegue de santa".