Pampita explotó contra los periodistas de chimentos: "Porquería del pasado" La modelo y jurado del Bailando 2023 no se guardó nada en contra del periodismo de espectáculos. "No me gustan los programas", aseguró.







Pampita no pudo ocultar su enfado contra el mundo del chimento. Redes sociales

La modelo y jurado del Bailando 2023, Carolina "Pampita" Ardohain, sorprendió al salir al cruce del periodismo de espectáculos y dejó en claro su postura tras catalogarlo como "porquería".

Tras ser consultada nuevamente por el escándalo alrededor de Benjamín Vicuña: "Ese tema está terminado. Ya pedí un montón de veces que no se hable más de ese tema porque no me gusta y porque no me gusta que mis hijos vean ni lean nada". Con estas palabras, comenzó a dejar en claro que está harta de los chimentos.