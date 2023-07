Pamela David se quebró al recordar su pasado con Alejandro Fantino: "Crecí un montón..."

En diálogo con el programa LAM, Pamela David fue consultada por su pasado con Alejandro Fantino y confesó: " En lo personal me dio una oportunidad muy grande . Empecé en el 2009 con Fantino , era un programa que se levantaba del aire por América. No quiero meter la pata, pero estaba Anita Martínez, Éber Ludueña, y hacen un cambio porque se levantaba del aire y salen Éber y Anita, entro y la verdad que quedó, perduró ".

Incluso, reconoció que le sirvió: "Para mí, en 2009 crecí un montón, salí a hacer notas. Creo que tuve un crecimiento, pero lo mío es personal. Mirá lo que me vino a enseñar la vida tantos años después, un montón". Pero, a pesar de todo, se mostró disconforme con el trato que recibía del periodista.

"Hoy como conductora no es personal hacer callar a Luisa, sino claro, quiero escuchar al que le doy el micrófono y es un montón de personas y no puedo seguir por acá y no es hacer callar", continuó David. Así, buscó diferenciarse en su forma de trabajar, aunque no pudo ocultar su enfado al momento de abandonar el ciclo: "Me fui muy enojada del programa de Fantino".