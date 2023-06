Pamela David recibió la peor noticia para su programa de América TV: "Me ofrecieron..."

El programa Desayuno Americano ha sufrido un duro revés con la salida de uno de sus panelistas más importantes, ya que se confirmó que Locho Loccisano ya no formará parte del ciclo conducido por Pamela David .

Luego, en una historia siguiente, Ángel de Brito fue consultado por qué había pasado y contestó con un textual de Locho: "Hace un tiempo el programa empezó a correrse a un costado más de actualidad, o sea que yo fui perdiendo mi lugar. Me ofrecieron hacer notas y yo realmente no podía. Así que nada, con la mejor de las ondas ya no más".

Ángel de Brito historia Desayuno Americano Las historias de Ángel de Brito sobre la salida de Locho. Instagram

Hasta el momento, desde el lado del programa no se han expedido al respecto, pero la noticia ha generado incertidumbre entre los seguidores del ciclo y esperan más detalles sobre este cambio en el panel de Desayuno Americano. Por eso, Pamela David está ante un panorama muy complicado por las recientes modificaciones.