Pachu Peña en Duro de Domar: "No tengo el teléfono de Tinelli"

"Yo era empleado administrativo de una bodega y un día vino Pablo a buscarme al laburo y fuimos a tomar un café. Nos juntamos, teníamos un montón de ideas. Yo iba a la empresa esa donde estaba, decía ahora vengo, me iba y no volvía más", contó acerca de sus principios en el humor.

Pachu y Pablo alcanzaron popularidad como parte del staff de VideoMatch en la década del 90, el histórico ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Sin embargo, su primera experiencia en los medios de Buenos Aires fueron con el equipo contrario.

"Marcelo no nos dio bola, le llevamos un material nuestro, una cámara oculta que le hicimos al Teto Medina en Rosario. Nos cruzamos de vereda, fuimos con Mario, que estaba en Canal 9", reveló.

Pergolini vio el material del dúo rosarino y no dudó: "Que bueno lo que hacen, nos dijo. Hacíamos cámaras ocultas para el programa que tenía los domingos".

Pero más tarde, la historia volvió a cruzarlos con el conductor del Bailando. "Un día Pablo tiene que ir con la banda que tenía en aquel momento a tocar a Ritmo de la Noche. Insistimos con los tapes que teníamos de nuestro material hecho y Claudio Villaruel (su productor) dijo me encanta", detalló.

Pablo Duggan le preguntó si había algo que no haya hecho en la tele y Pachu, entre risas, respondió: "Drama".

"¿Sos amigo de Tinelli?", quiso saber Duggan y Pachu contó la verdad de su vínculo con el conductor y productor. "Me llevo muy bien, tengo buena relación, lo adoro y es mutuo, pero amigos no somos. Es más, no tengo el celular", explicó.