Otra de Gisela Barreto: "Quieren destruir y controlar la población con las vacunas"

"Uno escucha todo lo que hacen las vacunas y queda aterrado. La vacuna del tétano, según dice la doctora, sí la podemos aplicar. Está habiendo un ataque a los niños por parte los funcionarios de salud", opinó.

GISELA BARRET

Luego dijo que las políticas públicas forman parte de un plan que "obliga a los niños a vacunarse cuando deberia ser algo voluntario. Uno deberia decir que si o que no de acuerdo a lo que está investigando. El objetivo del nuevo orden mundial es la eugenesia y la vacuna. Quieren destruir y controlar la población", llegó a decir.

Como si eso fuera poco, Barreto también se animó a esbozar otro efecto negativo de las vacunas. "Están bajando el nivel intelectual de nuestros niños. Van directamente en el primer año de vida al cerebro de los niños. Las vacunas como la del sarampión producen autismo en los niños, está comprobado", aseguró.

Con una visión apocalíptica, además dijo que "estamos frente a una guerra biológica". "Nos quieren destruir a toda costa, bajo el manto de la piedad diciéndonos que nos están ayudando con las vacunas y los remedios".

No te quiero inducir a que no te vacunes pero empezá a investigar. Los videos están en Internet. Me pasó, me paso para la gruioe y fue el invierno que más enferma estuve. Cuando un cuerpo enferma, lo que está pidiendo es un descanso, dieta sana y agua. Y obviamente andá al médico y que te haga un isopado.