Oriana Sabatini reveló el drama que tuvo en la música: "No quería..."

Alejada del ritmo urbano que marcó una etapa anterior, la artista encontró en el pop rock una forma más genuina para expresarse, combinando influencias que marcaron su adolescencia con sonidos actuales.

Por qué Oriana Sabatini dejó de hacer reggaetón

En una charla reciente, Oriana Sabatini se sinceró sobre una etapa que no vivió con entusiasmo: "No quería hacer reggaetón". Reconoció que incursionó en ese género sin sentir verdadera afinidad, motivada por el deseo de alcanzar reconocimiento en una industria donde muchas veces hay que adaptarse. “No era lo que me apasionaba”, confesó, dejando en claro que fue una elección condicionada por las exigencias del entorno artístico.

Sin embargo, lejos de renegar de ese pasado, Oriana valoró esa experiencia como parte de un proceso de búsqueda que la llevó a descubrir lo que realmente quería hacer. Esa etapa fue el puntapié que necesitaba para explorar otros estilos, como el pop punk, con referencias claras a bandas como Blink-182 o Simple Plan, aunque notó que ese sonido no tenía el mismo impacto hoy en día.

Decidida a encontrar un equilibrio entre sus gustos personales y lo que el público actual escucha, Oriana dio con una fórmula que la representa: fusionar la música que le gusta con una estética más contemporánea. Su única condición fue clara desde el inicio: quería guitarras eléctricas. Así nació esta nueva versión de su repertorio, con una fuerte impronta pop rock que le permitió reconectarse con su esencia y marcar el inicio de una etapa más auténtica.