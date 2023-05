Oppenheimer estrenó su tráiler oficial: 5 claves de la nueva película de Nolan

OPPENHEIMER - Tráiler Oficial - Subtitulado - (Universal Studios) - HD Escrita y dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer es un thriller épico filmado en IMAX® que sumerge al público en la intensa paradoja del enigmático hombre que debe arriesgarse a destruir el mundo para salvarlo. Universal Pictures

Primera película biográfica

Oppenheimer se basa en el libro ganador del Premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y el difunto Martin J Sherwin. En él se relata la primera prueba exitosa de un arma nuclear, cuyo nombre en código fue “Trinity”. Esta se llevó a cabo en el desierto de Nuevo México dentro del Proyecto Manhattan, creado por el gobierno de Estados Unidos. El experimento fue dirigido por Oppenheimer, quien le da título a la película, y que se le suele llamar “el padre de la bomba atómica”. La idea era una carrera contra el tiempo y tener un arma más poderosa que los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Oppenheimer.jpg Cillian Murphy interpreta a Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica, en la nueva película de Christopher Nolan. Universal Pictures

Las imágenes

Interstellar, Tenet, The Dark Knight y Dunkerque son algunos de los títulos que dejan en evidencia la obsesión por las imágenes de Nolan. Ahora con Oppenheimer, el director se acercó a Kodak para trabajar en un nuevo formato de filmación y, además recrear de la mejor manera la explosión de la bomba atómica con el uso del CGI lo menos posible. Todo un desafío para realmente mostrar la magnitud de este evento.

oppenheimer2.jpg

Cillian Murphy y Nolan

La película está protagonizada por el actor de Peaky Blinders y Un lugar en silencio Parte 2. Sin dudas, el actor tiene una gran relación con el director ya que trabajaron juntos en El Origen, Batman inicia y Dunkerque. “Si Chris me llama, yo ahí estaré”, fue uno de los dichos del actor en el anuncio de la película y sumó: “Siempre me presentaré para Chris, sea cual sea el tamaño del papel”. Esta es la primera película de Nolan en la que Cillian Murphy tomará el rol protagónico.

Cillian-Murphy es Oppenheimer.jpg Cillian Murphy interpreta a Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica, en la nueva película de Christopher Nolan. Universal Pictures

Albert Einstein

El científico más famoso del siglo XX y uno de los más reconocidos de la historia, tuvo una pequeña aparición en el tráiler oficial de Oppenheimer. Su rol no está claro en la película, pero en 1939, poco después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein escribió una carta al presidente Roosevelt advirtiéndole de la posibilidad de que los nazis estuvieran desarrollando una bomba atómica. Aquí estaría el punto de partida del Proyecto Manhattan liderado por los Estados Unidos para desarrollar la primera bomba atómica. Einstein nunca trabajó directamente en ella, pero su trabajo fue utilizado para llegar a su concreción. Su imagen llamó la atención y ahora es uno de los puntos más interesantes del estreno de esta película.

Albert Einstein.jpg Tom Conti interpreta al científico Albert Einstein en la próxima película de Nolan. Universal Pictures

Elenco de lujo

El film, como es habitual en la carrera de Nolan, está lleno de estrellas: Emily Blunt interpreta a su esposa de Oppenheimer, Katherine “Kitty” Oppenheimer, Matt Damon es el general Leslie Groves Jr. y Robert Downey Jr. como Lewis Strauss de la Comisión de Energía Atómica de USA. Florence Pugh como la psiquiatra Jean Tatlock, el cineasta y actor Benny Safdie como el físico teórico Edward Teller y gran elenco.