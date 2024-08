Oasis confirmó la peor noticia tras anunciar su regreso a la música: "No tocaremos en..."

La banda británica Oasis confirmó que no se presentará en ningún festival musical del 2025 y, al mismo tiempo, confirmaron que realizarán una gira mundial llamada Oasis Live '25 .

A través de sus redes sociales, la banda liderada por Noel y Liam Gallagher cortó el rumor de raíz: "A pesar de las especulaciones de los medios, Oasis no tocará en Glastonbury 2025 ni en ningún otro festival el año que viene ". Con esto, desilusionaron a todos los fans que ya estaban expectantes con la posibilidad de verlos en vivo.

De igual manera, llenaron de ilusión a todos con un claro guiño sobre su futuro: "La única forma de ver a la banda actuar será durante su gira mundial Oasis Live '25". Si bien esto podría ser una simple aclaración y nada más que eso, es un claro indicio a que van a extender sus shows por fuera del Reino Unido, país con las únicas fechas confirmadas hasta el momento.

Si bien no hay indicios sobre qué países se sumarán a esta inesperada gira mundial, lo más probable es que opten por lo habitual: Estados Unidos, Canadá, Europa occidental, Japón, Corea del Sur, Australia y no mucho más. De igual manera, su cariño por el estadio Monumental de River Plate y aquel icónico recital de 2009 podría atraerlos una vez más al país donde tantos fans poseen.

Cuáles fueron los cuatro recitales de Oasis en Argentina

La primera presentación de Oasis en Argentina fue en 1998, cuando eligieron dar dos shows en el Luna Park para presentar su nuevo álbum Be Here Now. Tras vender todas las entradas disponibles, consiguieron un total aproximado de 15 mil espectadores entre ambas presentaciones.

Embed - Oasis - live Luna Park, Argentina 1998 [SOUNDBOARD AUDIO] [Remastered 1080 60fps]

Tras únicamente tres años de espera, Oasis regresó al país en 2001 tras ser invitados al Buenos Aires Hot Festival en el Campo Argentino de Polo. En esta ocasión, sin saber cuánta gente disfrutó de la banda, tocaron los icónicos temas Supersonic, Wonderwall y Cigarettes And Alcohol y consiguieron ganarse el cariño de muchos fans actuales.

Embed - Oasis - 2001-01-18 - Hot Festival, Buenos Aires, Argentina

Tras una espera muy larga, el grupo liderado por Noel y Liam Gallagher retornó en 2006 y nuevamente eligieron el Campo Argentino de Polo para repetir lo que vivieron en 2001. En esta ocasión, hubo múltiples bandas de apoyo como Turf, Intoxicados y Juana La Loca, lo que ayudó a conseguir el total de 45 mil espectadores.

Embed - Oasis - live Argentina 2006/03/10 - Campo Argentino De Polo - [REMASTERED] (amazing crowd)

La cuarta y última visita de Oasis a Argentina fue en 2009 y se trató de la más icónica de todas: en el estadio Monumental de River Plate. En esta ocasión, juntaron más de 45 mil personas y fue un show que está en el recuerdo de todos en el país y en el exterior al día de hoy, llegando a ser catalogado como el mejor recital en la historia de la banda británica.