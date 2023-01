Hugh Jackman: No volvería a ponerme en la piel de Wolverine

¿Qué tan lejos irías para conseguir lo que amas?

- No creo que haya una razón más fuerte que vivir por el amor. Así que iría muy lejos, trataría de no lastimar a nadie en el camino. Yo mismo incluido. Pero, iría muy lejos por amor, eso seguro.

Si tuvieras que elegir un momento del pasado para volver a vivir, ¿cuál sería?

- Creo que sería...volver atrás a un día de Navidad, estaba en Australia. Mi hija acababa de nacer, mis hijos eran chicos. Estábamos nadando en la playa, con toda la familia. Me gustaría volver ahí.

¿Volverías a actuar de Wolverine?

- No lo haría, no, ¿pero lo extraño? Si, puedo ser nostálgico por Wolverine. Pero si realmente vuelvo también me acuerdo de...

Las otras cosas…

- Tenía que comer pollo hervido y brócoli casi todos los días. Fue una gran parte de mi vida, no me arrepiento un segundo de eso.