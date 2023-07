Netflix sumará a su catálogo interesantes series de HBO Max

En breve y ante el surgimiento de otra plataforma, de esta forma HBO consigue financiación para series de las que amplifica su alcance, ya que los acuerdos son de "coexclusividad". De cuáles se trata.

Te presentamos cinco producciones de HBO que pasarán de la plataforma HBO Max a Netflix. ¡Mirá!

"Insecure" es una serie de comedia y racismo estrenada en 2016 de ocho episodios con una duración de 30 minutos.

La producción estadounidense está dirigida por Issa Rae (creadora), Larry Wilmore (creador), Melina Matsoukas, Kevin Bray, Debbie Allen y Cecile Emeke y cuenta con guion de Issa Rae, Natasha Rothwell, Laura Kittrell y Larry Wilmore.

Los ocho episodios de la primera temporada exploran las experiencias de la mujer negra desde la perspectiva de las dos protagonistas, Issa (Issa Rae) y Molly (Yvonne Orji) quiénes han sido mejores amigas desde sus días universitarios en Stanford.

Ambas se encuentran en sus tardíos 20. Sus carreras y sus experiencias en las relaciones son exploradas a través de los episodios. Issa trabaja en una empresa sin ánimo de lucro que ayuda a alumnos de color en la escuela. Issa tiene una relación estable con Lawrence (Jay Ellis).

Molly es una abogada corporativa exitosa pero tiene problemas cuando de hombres se trata. La serie de media hora por episodio explora asuntos sociales y raciales relacionado con la experiencia actual negra.

Se trata de una serie bélica de drama sobre la Segunda Guerra Mundial y el Ejército, basado en hechos reales.

"Band of Brothers" se estrenó en 2001 con 10 episodios y un total de 705 minutos de duración.

La producción estadounidense se estrenó bajo dirección de Stephen Ambrose (creador), David Frankel, Tom Hanks, David Leland, Richard Loncraine, David Nutter, Phil Alden Robinson, Mikael Salomon y Tony To y guion Erik Jendresen, Tom Hanks, John Orloff y E. Max Frye.

Se relatan las experiencias de los jóvenes de la Compañía Easy del 506° Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101.ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos.

Narra la historia de la Easy Company, un batallón estadounidense del regimiento 506 de paracaidistas, que luchó en Europa durante la II Guerra Mundial. Incluye entrevistas a los supervivientes, recuerdos de los periodistas y cartas de los soldados... Basada en el bestseller "Band Of Brothers", de Stephen E. Ambrose.

Basado en los reportes de los marinos en la Segunda Guerra Mundial, esta miniserie de diez partes sigue los recorridos entrelazados de los infantes de Marina de EE. UU.

Robert Leckie, Eugene B. Sledge y el sargento John Basilone en el teatro de operaciones del Pacífico, desde su primera batalla contra Japón en Guadalcanal, atravesando las arenas de Iwo Jima y el horror de Okinawa, hasta el retorno triunfante después del Día de la Victoria sobre Japón.

El equipo de producción detrás de "The Pacific" incluye a Tom Hanks y Steven Spielberg, que estuvieron también detrás de la miniserie ganadora de premios "Band of Brothers".

