Netflix recuperó una película de más de 20 años y es un éxito: cuál es

"El lado profundo del Mar" está protagonizada por Michelle Pfeiffer cuenta la historia de la desaparición de un niño y el drama familiar que este suceso conlleva. El misterio recorre la trama a lo largo del filme y el dolor y la culpa de la familia son retratados en profundidad por la blonda que "profundiza en su rol y no lo deja ir", de acuerdo a los críticos.

La base de una familia se ve sacudida, cuando su pequeño hijo de tres años desaparece y es hallado nueve años más tarde.

Situada en el año 1988, Beth Cappadora es una fotógrafa felizmente casada con Pat, el dueño de un restaurante. El matrimonio vive en Madison con sus tres hijos.

Un día, mientras están en un hotel con los niños, Ben, el más pequeño, desaparece, y a pesar de la búsqueda frenética que emprende la policía no consiguen encontrarlo.

Nueve años más tarde, la familia, en principio ya recuperada del terrible suceso, vive en Chicago, donde Pat ha abierto un restaurante. Pero un día en su barrio conocen a un chico llamado Sam Karras que tiene un parecido asombroso con su hijo Ben.

the deep end of the ocean (trailer)