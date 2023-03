Netflix lanzó la segunda temporada de un reality que está en boca de todos

Este reality de moda inspiró a que diseñadores emergentes tuvieran la oportunidad de demostrar su ingenio para todo el mundo. Consta de 10 episodios de 50 minutos cada uno.

En 2020 su presentador Tan France (Queer Eye) confirmó que la plataforma había cancelado el show, por lo que su única esperanza era que otro servicio de streaming se hiciera cargo de los derechos de distribución. Sin embargo la plataforma de streaming volvió a confiar en este reality.

Es una competencia fashionista que está conducida por France, diseñador y estrella de TV, cuyo carisma y ojo crítico ayudan a que el show sea algo fresco y divertido de ver, estará acompañado por Gigi Hadid, supermodelo que se ha convertido en tendencia por su habilidad de hasta seis cambios de vestuario en unas cuántas horas.

La competencia sigue a 12 participantes que se enfrentan por la oportunidad de ganar 200 mil dólares, y hacerse de una voz dentro del estrecho y extravagante mundo de la moda (además de que su diseños estarán disponibles en la plataforma Rent the Runway).

Lo peculiar de esta segunda temporada es que cuenta con invitados especiales de renombre como Hailey Bieber, Bella Hadid y la mismísima Donatella Versace.

El reality está conformado por estos doce diseñadores:

Next in Fashion: Season 2 | Official Trailer | Netflix