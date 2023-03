Netflix: la producción que nadie vio en su país, pero que en Argentina la rompe

Con un total de 85 episodios, esta serie está basada en la telenovela homónima de 2006, que fue producida y creada por Fernando Gaitán, y bajo la dirección de Israel Sánchez.

La trama se centra en Alejandra Maldonado y Rafael Méndez que vienen de mundos opuestos y protagonizan un romance poco común a causa del destino.

Un accidente automovilístico marca sus destinos y, a partir de ese día, sus vidas no son las mismas. El choque, de grandes proporciones, deja una deuda millonaria y surge un contrato que los ata y los pone a prueba, formándose una relación de amor y odio que crece cada día más.

Luego de ese primer encuentro tortuoso, se van a poder ver momentos alocados, celos, encuentros, desencuentros y una sed de venganza que los pondrá a prueba.

Esta telenovela de pura comedia y romanticismo tiene a los siguientes actores:

Official Trailer | Hasta que la Plata Nos Separe (Until Money Drives Us Apart) | Telemundo