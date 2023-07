Netflix: la miniserie de 9 capítulos basados en una comedia romántica de la que todos hablan

Esta comedia está entre lo más destacado e Netflix hará que no puedas parar de reir.

Estrenada en 2020, "The Baker and the Beauty" (su título original en inglés) posee 9 episodios de 44 minutos de duración cada uno.

La producción de Estados Unidos está bajo dirección de un equipo conformado por Erica Dunton, David Frankel, Jay Karas, Mark Polish, Steve Pearlman, Joanna Kerns, Melanie Mayron. Por su parte, el guion lo escribieron Dean Georgaris, Albert Torres, Valentina Garza y William Harper.

La trama se centra en un panadero de Miami y una estrella del mundo de la moda buscan la receta para mantener su relación a pesar de los celos, los familiares entrometidos y los paparazzi invasivos.

Gracias a su cautivadora propuesta, se ha convertido en una de las favoritas de los suscriptores amantes del género romántico.

mujer viendo television Este nuevo k-drama que llegó a Netflix es ideal para el fin de semana. Freepik

Sinopsis de El panadero y la belleza, la miniserie de Netflix que es furor

Un humilde panadero entabla una relación con una superestrella internacional. Esta serie es la versión estadounidense de su predecesora homónima israelí 'The Baker and the Beauty', diferenciándose de la original con la introducción de la familia de ambos, y las consecuentes disputas internas, como un elemento habitual en los episodios.

Tráiler de El panadero y la belleza

The Baker and The Beauty (ABC) Trailer HD - romantic comedy series

Reparto de El panadero y la belleza

El elenco de "El panadero y la belleza" en Netflix está encabezado por los actores y actrices: