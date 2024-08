Netflix estrena una nueva serie animada de Terminator: cuál es la trama de la producción japonesa

TTerminator Zero

Mientras nos acercamos a este lanzamiento, el servicio de streaming reveló un adelanto de seis minutos del primer episodio de Terminator Zero, que nos ubica en el Japón de 2022 y gira en torno a Eiko, un soldado de la resistencia que se enfrenta a una espeluznante edición de Terminator. Posteriormente, el video retrocede en el tiempo a 1997, un año prioritario para el relato, ya que Eiko será transportado a esta línea de tiempo con el fin de proteger a un científico, interrumpir un embate del enemigo y darle un giro al curso del futuro.

Sinopsis de Terminator Zero, la serie animada que estrena Netflix y ya está dando que hablar

Una guerrera de un futuro posapocalíptico viaja a 1997 para proteger a un científico abocado a la inteligencia artificial, que huye de un cíborg insensible e indestructible, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Terminator Zero

Reparto de Terminator Zero

En su idioma original, Terminator Zero cuenta un cast talentoso que incluye las voces de Sonoya Mizuno, reconocida por caracterizar a Mysaria en House of the Dragon, Timothy Olyphant de The Mandalorian y Rosario Dawson de Ahsoka.